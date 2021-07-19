UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики четыре раза нарушили "тишину": стреляли возле Авдеевки и Песок

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, российские оккупанты на Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных. Это подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что россияне стягивают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружения - установку "Град".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС