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Боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин и ее брата

Автор: Даша Харченко

Боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин Фрешту Кохистани. Инцидент произошел 24 декабря приблизительно в 17:00 по местному времени в деревне в провинции Каписа.

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Об этом сообщает МВД Афганистана, передает ToloNews.

Группа боевиков ехала на мотоцикле, после чего совершила нападение на Кохистани, вследствие чего она умерла. Также во время нападения получил серьезные ранения ее брат, который впоследствии скончался в больнице. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за убийство.

А недавно главная военная база США и НАТО в Афганистане попала под обстрел ракетами. Данных о погибших или пострадавших не было.

Также, в конце ноября в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.

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