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Боевики 9 раз обстреляли Донбасс из минометов и гранатометов: один боец получил ранение

Автор: Наталья Скороход

Боевики 9 раз обстреляли Донбасс за прошедшие сутки, 16 июня. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Авдеевки оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также в районах Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Новгородского украинских защитников обстреливали из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Луганского оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе Новотошковского наши позиции враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколковое ранение.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано еще одно нарушение со стороны российских наемников. В районе поселка Пески боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - уточнили в ООС.

Напомним, что Путин считает аннексию Крыма "адекватным" поступком. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Байденом.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе мешают мониторингу ОБСЕ. Они не пропускали наблюдателей через КПВВ и обстреляли беспилотник.

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Донбасс