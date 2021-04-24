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Боевики 20 раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из минометов и гранатометов

Новина українською → Украина, Суббота 24 апреля 2021 08:08
Боевики 20 раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из минометов и гранатометов Фото: на Донбассе обстреливали позиции ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе опять обстреливали позиции украинских военных. За прошедшие сутки, 23 апреля, зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В ООС уточняют, что зафиксировали 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование на Донбассе за прошедшие сутки.

В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров. Возле Водяного боевики стреляли еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в пригороде Авдеевки, Пески и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южного позиции украинских военных обстреливали из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса. А вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, у поселка Новгородское боевики осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки нет.

Кроме того сообщается, что зафиксировано и одно нарушение и сегодняшним утром. В районе Троицкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В ООС добавили, вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

"Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение огня в ответ с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы по отношению к Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия предлагает провести встречу на Донбассе в нормандском формате и пригласить на нее представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее сообщалось, что боевики готовят провокации на праздники. Об этом предупредили в штабе ООС.

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