Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, погиб военный

За прошедшие сутки, 13 сентября, на Донбассе боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Погиб боец ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловка российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
С начала суток, 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. Обострение привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября.