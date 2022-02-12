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Боевик под наркотиками расстрелял своих коллег в Луганске

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Луганске боевик в состоянии наркотического опьянения открыл огонь по своим коллегам. В результате двое боевиков погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Это произошло 10 февраля в 7 отдельной мотострелковой бригаде 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск.

"В этот день военнослужащий разведывательной роты указанной бригады в состоянии наркотического опьянения обстрелял своих сослуживцев", - говорится в сообщении.

Два человека погибли, еще двое получили ранения.

Отметили, что после совершенного боевик убежал в сторону так называемой "ДНР". Украинские разведчики назвали этот инцидент очередной демонстрацией оккупантами своего реального морально-психологического состояния.

Ранее сообщалось, что на Донбассе между наемниками и населением происходят столкновения с оружием.

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Донбасс