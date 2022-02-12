Боевик под наркотиками расстрелял своих коллег в Луганске

Это произошло 10 февраля в 7 отдельной мотострелковой бригаде 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск.

"В этот день военнослужащий разведывательной роты указанной бригады в состоянии наркотического опьянения обстрелял своих сослуживцев", - говорится в сообщении.

Два человека погибли, еще двое получили ранения.

Отметили, что после совершенного боевик убежал в сторону так называемой "ДНР". Украинские разведчики назвали этот инцидент очередной демонстрацией оккупантами своего реального морально-психологического состояния.