UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боевик "ЛНР" в разговоре признался, что оккупанты в упор расстреливают женщин, - СБУ

Фото: СБУ перехватила очередной разговор оккупанта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор боевика так называемой "ЛНР". Он рассказал о зверствах оккупантов, в частности о расстреле женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупант отметил в телефонном разговоре, что российские военные в упор расстреляли украинскую женщину, брат которой якобы служит в полку "Азов".

"Там баба лежит какая-то... башка прострелена, лежит, дергается. В голове дырка... Позвали еще, он еще раз пульнул, она еще лежит - дергается, он еще раз пульнул... Все, говорю, ей пи*да", - сказал оккупант.

Боевик из "ЛНР" якобы возмущен циничным поведением своих "коллег", но не помешал им.

Напомним, недавно СБУ опубликовала перехваченный разговор российских оккупантов, в которой 27-летний контрактник из Астрахани хвастается тем, как издевался над украинскими пленными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛНРСлужба безопасности Украины