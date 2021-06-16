Боевик хотел сдаться ВСУ, но его убили оккупанты, - разведка

Украинская разведка сегодня утром зафиксировала то, как оккупационные войска ликвидировали своего боевика, который хотел сдаться Вооруженным силам Украины. Инцидент произошел около 9:20 в районе населенного пункта Катериновка.
Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка "Север".
"На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск, военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же "товарищи" эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт", - рассказала разведка.
Как отмечают в ВСУ, главари боевиков пытаются "жестоко пресекать" случаи сдачи в плен российских наемников, а также скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на территорию ВСУ.
Напомним, на прошлой неделе пророссийские боевики обвинили ВСУ в якобы нападении на наблюдательный пост возле Голубовского. В штабе ООС опровергли эту информацию, заявив, что нетрезвые боевики сами себя постреляли.
Добавим, сегодня на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Боец был родом из Львовской области.