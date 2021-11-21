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Боевик ХАМАС устроил теракт у Храмовой горы в Иерусалиме

Автор: Дмитрий Левицкий

В Иерусалиме у входа в Храмовую гору произошел теракт. Боевик радикальной группировки ХАМАС устроили стрельбу по прохожим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Полиция установила, что в

Он открыл огонь по трем израильтянам, которые проходили у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них. На звуки стрельбы прибежали двое полицейских и открыли огонь по террористу, после чего к ним присоединились еще двое правоохранителей.

В результате террорист с ранением был госпитализирован, однако в больнице его объявили мертвым. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, с которыми их доставили в больницу.

На теракт уже отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности.

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ИзраильИерусалимТеракт