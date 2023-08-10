UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боєць Нацгвардії збив ворожий дрон під час евакуації пораненого (відео)

Фото: боєць Нацгвардії збив дрон-камікадзе РФ під час евакуації пораненого побратима (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС Ігоря Клименка.

"Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе", - розповів він.

За його словами, російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання - і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших. 

"Хлопці успішно дісталися до стабпункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому", - додав Клименко.

Як повідомлялося, раніше український десантник витягнув пораненого побратима фактично з-під носа окупантів. Допомога йому надавав при сильному обстрілі.

Крім того, українські аеророзвідники за допомогою дронів змогли врятувати двох військових, один з яких був тяжко поранений. Вони опинилися за кілька сотень метрів від позицій окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні