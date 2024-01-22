Боєць Нацгвардії застрелив чотирьох людей на Донбасі: вбито двох поліцейських

"Вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем", - розповіли у відостві.

Через певний час, за даними ДБР, з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8:00 на місце події поїхала інша група.

"На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки", - додали слідчі.

По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Як повідомлялося, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Нагадаємо, минулого року у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього. А у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.