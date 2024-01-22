UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боєць Нацгвардії застрелив чотирьох людей на Донбасі: вбито двох поліцейських

Фото: боєць Нацгвардії застрелив чотирьох людей на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Лимані Донецької області вбивство чотирьох людей – двох жінок та поліцейських. Людей, у тому числі правоохоронців, які приїхали на виклик, застрелив боєць Нацгвардії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем", - розповіли у відостві.

Через певний час, за даними ДБР, з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8:00 на місце події поїхала інша група.

"На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки", - додали слідчі.

По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Як повідомлялося, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Нагадаємо, минулого року у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього. А у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяДонецька областьполиция