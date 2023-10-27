Боєць "Монреаля" провчив нахабу з Росії, вінгер "Флеймз" вліз у "зарубу": бійки вечора НХЛ

У дебюті зустрічі з "Коламбусом" фанатів "Канадієнс" порадував Арбер Джекай. Знаний тафгай не стерпів брудного прийому Дмітрія Воронкова. Росіянин "вліпив" суперника в борт в атаці "Блю Джекетс".

Оборонець господарів швидко звівся на ноги та почав лупцювати опонента. Дебютант ліги Воронков спробував відповісти Джекаю вуличним стилем із розмахуванням рук, але лише струсонув повітря. Хуліган "Монреаля" повалив росіянина на лід і завдав ще кілька ударів у голову. Обидва отримали по 2+5 штрафу.

Натомість у Калгарі в першому періоді зійшлися оборонець "Сент-Луїса" Роберт Бортуццо та нападник "Флеймз" Ентоні Джон Грір. Господарю льоду не сподобалося, як суперник намагався спровокувати на сутичку білоруса Шаранговіча.

Грір швидко скинув краги та спробував "виховати" канадця. Утім, обидва виявилися міцними горішками. Бортуццо, хоч і пропустив кілька випадів вінгера "Калгарі", встояв на ногах і намагався відповідати. Зрештою, на льоду опинилися двоє, коли рефері спробували завершити бійку. Штраф ідентичний – 2+5 хвилин.