Боєць "Кінгз" розім'явся вдома, гаряче дербі "Монреаля" і "Торонто": бійки вихідних НХЛ

У каліфорнійському протистоянні "Лос-Анджелеса" та "Анахайма" сутичка спалахнула в першому періоді. Знаний тафгай "Кінгз" Андреас Енглунд у центрі майданчика скинув краги з оборонцем "Дакс" Діллоном Гітерінгтоном. Хуліган швидко скинув шолом суперника та спробував натягнути джерсі на його голову, паралельно завдаючи ударів по корпусу. Гітерінгтон витримав шквал випадів, але потім завалився на лід із опонентом.

У дербі проти "Торонто" оборонець "Монреаля" Арбер Джекай уже в дебюті зустрічі атакував Седріка Паре. Форвард мав необержність грубо зіграти проти юніора Оуена Бека біля борту. Тафгай "Канадієнс" першим же ударом відправив опонента додолу та почав методично бити, спровокувавши штовханину обох команд. Рефері виписали Джекаю сумарно 27 хвилин штрафу, тож той закінчив матч достроково.

У другому періоді перший номер драфту НХЛ-2022 Юрай Слафковскі зігнав злість через змарнований момент на оборонцеві "Мейпл Ліфс" Маршаллові Ріфаєві. Словацький нападник штовхнув суперника в спину та розпочав спаринг за воротами. Слафковскі спершу володів ініціативою, але згодом канадець відповів прямим ударом у голову, тож обидва опинилися на льоду та отримали по 5 хвилин на лаві штрафників.

Під завісу же 20-хвилинки в повноцінну бійку переросла сутичка вінгера "Монреаля" Джоша Андерсона та оборонця "Торонто" Філіппа Маєрса. Після довгих "танців" у центрі майданчика господар льоду завдав двох влучних ударів правою опоненту. Маєрс упав додолу, зазнавши поразки в спарингу. Обидва забіяки отримали по 5 хвилин штрафу.