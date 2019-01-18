BMW сбил беременную на Подоле в Киеве: инцидент набирает обороты

Фото: ДТП в Киеве на Подоле (коллаж РБК-Украина)

Как развивались события после ДТП, в котором сбили беременную в Киеве, - в материале Styler

В канун Нового 2019 года в Киеве недалеко от станции метро Тараса Шевченко произошло ДТП: водитель серого BMW на литовских номерах на пешеходном переходе сбила девушку. Позже оказалось, что пострадавшая Юлия Быковская на тот момент была на 2,5 месяце беременности.

По инициативе родственников беременной правоохранители возбудили уголовное дело. Защита женщины-водителя факт нарушения признает, но подчеркивает: девушку сбили непреднамеренно, и такое случается на дорогах часто, а повреждения у пострадавшей – легкие, поэтому уголовная ответственность совсем неуместна.

К тому же, со слов адвоката, семья пострадавшей так и не предоставила им номер банковской карты для компенсации убытков за лечение, хотя те готовы возмещать ущерб поэтапно за каждый вид диагностики или процедур. Но родственница беременной говорит: “заставлять женщину бегать на поклон с каждой квитанцией - это кощунство”.

Редакция Styler связалась с двумя сторонами конфликта, чтобы изложить обе версии событий.

“Наша жизнь разделилась на “до” и “после” ДТП”

"Так сложилось, что сейчас глава семьи, по традиции, - мой брат (муж пострадавшей беременной девушки Юлии Быковской - ред.), но эта беда его подкосила. Он - старший, я - младшая. Отец болен и недееспособен. Они с мамой пожилые, и сейчас на успокоительных. Отец Юли живёт далеко и приехать в Киев не может. День начинается и заканчивается звонками с тревогой об их самочувствии", - сообщает Ольга, родственница Юлии Быковской.

Она добавляет: 2018-й год для семьи выдался тяжелым: от онкологии умерла их сестра, оставив сиротами двоих детей.

"Брат с женой давно хотели ребенка, но откладывали потому, что все деньги в семье уходили на лечение сестры. Но теперь приходится жить в страхе каждую минуту, вздрагивая от каждого звонка и малейшего нарушения здоровья. Наша жизнь просто разделилась на “до” и “после” ДТП", - рассказывает она.

Фото: Свидетели ДТП вызвали скорую (предоставлено родственниками пострадавшей)

По скорой Юлию сразу увезли в БСП (больницу скорой помощи - ред.), чтобы оказать первую помощь и провести диагностику. Через сутки ее перевели в отделение гинекологии другой больницы для сохранения беременности.

“Новый Год и Рождество Юле пришлось быть в больнице. Быть, а не праздновать вместе с семьей”, - добавляет Ольга.

Сейчас Юлия находится на домашнем лечении и поэтапно проходит диагностику, говорит родственница.

“Мы просто не знаем, чего ожидать”

По словам Ольги, на днях энцефалограмма выявила у Юлии Быковской последствия травмы. Ей дополнительно назначили УЗИ сосудов головы и стационар неврологии. У Юлии обнаружены нарушения работы позвоночника, селезенки и желудка.

"Удар был в поясницу с правой стороны. Спина и нога сильно болят, и обезболить их ничем, чтоб не навредить ребенку, нельзя. Из-за невозможности сейчас сделать МРТ (из-за беременности – ред.) нейрохирурги, невропатологи и травматологи не берутся ставить даже предположительный диагноз, симптомы разных травм позвоночника схожи, а последствия могут быть разные. Мы просто не знаем, чего ожидать. Остается только молиться”, - говорит она.

Ольга вспоминает: узнав номер телефона Юли, водитель приехала в БСП к ней на следующий день после аварии, извинилась и принесла еды.

После этого в переписке с Ольгой она по своей инициативе предложила семье компенсацию в размере 10 тысяч гривен на время, пока Юлия Быковская будет в больнице. Договорились, что список ожидаемых и уже прошлых расходов по последствиям ДТП вышлют Ксении на почту.

Фото: Юлию увезли в БСП после происшествия, после чего водитель приходила к ней, извинялась и предлагала компенсировать расходы на лечение (предоставлено родственниками пострадавшей)

"После отправки списка расходов с примерами цен адвокат по пунктам поставил под сомнение количество необходимой диагностики. Пришлось объяснять, что посчитано именно по ДТП, а плановые УЗИ и анализы по беременности мы не считали. Затем он потребовал копии всех сделанных исследований и попросил номер карты, сказав: "Перечислим, что есть", - говорит Ольга.

Шла речь уже о 5 тысячах гривен, а не 10, как было ранее:

"Поэтому я не верю, что предложение Ксении изначально было искренним. Адвокат же не может действовать вопреки желанию клиента? Заставлять женщину бегать на поклон с каждой квитанцией - это кощунство! А о компенсации морального ущерба они не упомянули. Если нужны квитанции для страховой, мы это понимаем. Мы их и так сохраняем и можем выслать. Но оправдываться потерпевшая перед виновной за расходы по ее вине, я считаю, не должна”, - подчеркивает она.

Сейчас Ольга сожалеет, что не подключила к работе адвоката, который бы защищал из семью и пострадавшую. Женщина добавляет: по ее мнению, водитель серого BMW и вовсе хотела скрыться с места аварии. Это ей не позволили сделать патрульные полицейские, автомобиль которых по стечению обстоятельств оказался буквально в нескольких метрах от места происшествия.

“Предполагаю, это легкие телесные повреждения”

Адвокат водителя Ксении Владимир Кишеня подтвердил в комментарии для Styler информацию о том, что ДТП действительно произошло. Этот факт был зафиксирован полицией, после чего было возбуждено уголовное производство. В то же время подозрения пока что никому не предъявляли.

"Обстоятельства аварии известны: женщина, едя на машине, поворачивала. Навстречу выехал джип, который фарами засветил ей в глаза, и поэтому она не заметила девушку, переходящую через пешеходный переход. К сожалению, такое случается, это было неумышленно”, - говорит адвокат.

Ответственность за такое правонарушение зависит от того, какие телесные повреждения были нанесены пострадавшей, напоминает он.

Фото: Родственники до сих пор ищут очевидцев аварии (РБК-Украина)

"В данной ситуации, как я предполагаю, это легкие телесные повреждения. В целом, уголовного дела быть не должно, но в нашем случае оно было заведено только потому, что сама потерпевшая или ее сестра написали заявление и потребовали, чтобы его возбудили. Сначала проводится экспертиза, с помощью которой устанавливается степень телесных повреждений. Как правило, уголовное дело возбуждается уже после этого. Конечно, в разных случаях бывает по-разному. Но сам факт возбуждения уголовного дела, конечно, не означает, что человек виноват и что его осудят именно по уголовной

статье", - говорит он.

В больнице, где находилась потерпевшая, следователь запросит документы, по которым будет проведена экспертиза, устанавливающая степень телесных повреждений.

Исходя из этого, будет понятно, есть ли там состав уголовного преступления, или же это "админка". Во втором случае дело будет рассматриваться в административном порядке по статье 124 КУоАП, добавляет Владимир Сергеевич.

“Номер карточки для компенсации не сообщили до сих пор”

Адвокат рассказывает: у Ксении не изымали водительские права. Если бы была "админка", у нее бы изъяли права, но выдали бы временный талон, по которому она тоже могла бы водить машину в течение двух месяцев. Адвокат вместе с Ксенией попросили семью потерпевших предоставить сумму затрат, которые те понесли.

"Родственники пострадавшей сказали, что беременная женщина сейчас не работает, и нужна компенсация за то время, пока она не на работе. Но документов, подтверждающих, сколько именно она зарабатывает, не предоставили", - говорит Владимир.

Адвокат обращает внимание на то, что они с клиенткой попросили номер банковской карточки, чтобы компенсировать затраты на лекарства, хотя чеков им так и не предоставили.

Фото: Адвокат и его клиентка не против выслать пострадавшей деньги, но ее родственники пока не сообщили номер банковской карты (предоставлено родственниками пострадавшей)

"Но моя клиентка сама захотела частично компенсировать возможные затраты на покупку лекарств и лечение. Несмотря на просьбы, номер карточки потерпевшие не сообщили до сих пор, мотивируя это тем, что компенсация частями для них унизительна, как и процедура предоставления нам чеков за лекарства", - рассказывает он.

“Включили в счет плановые обследования, а не только те, которые нужны после ДТП”

По словам адвоката, Ксения готова компенсировать потерпевшей

деньги на лечение и лекарства частями.

"Затем семья посчитала, что на лечение нужно от 50 до 80 тысяч гривен, и меньше 50 они не возьмут. Они вписали в сумму плановые исследования, которые и так в любом случае проходила бы любая беременная, а не только те, которые нужны были бы после возможной травмы в результате ДТП. Почему эти затраты должна нести моя клиентка, я не понимаю”, - добавляет он.

Кроме того, по словам адвоката, Ксения готова оплатить лекарства, но номера банковской карты от пострадавшей так и не дождалась.

"Тогда вопрос – чего они хотят? Данных карточки у нас нет, и говорят, что не дадут, пока мы не объявим сумму, которая будет их устраивать. На просьбу предоставить чеки за покупку лекарств и прохождение обследований заявили, что это их унижает и что обследований они не проводили, поскольку им не перечислили деньги, а деньги нужны все сразу и не менее 50 тысяч гривен. Разве так поступают в подобных случаях?" – обращает внимание адвокат Владимир Кишеня.

Он подчеркивает:

“Еще по поводу того, что моя клиентка якобы пыталась скрыться с места ДТП. За это предусмотрена отдельная административная ответственность, и тут протокол не составлялся, хотя это не мешает Ольге утверждать обратное. Автомобиль с места ДТП не двигался, а тот факт, что его заблокировали другим авто, дабы она этого не сделала, (а она и не собиралась) не говорит о таком намерении”.

Напомним, ранее в Киеве на Большой Васильковской такси протаранило авто патрульной полиции.

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