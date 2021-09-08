BMW из мусора: компания показала электромобиль i Vision Circular, на 30% собранный из отходов

Компания BMW изучает концепции устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Изюминка стенда компании на автосалоне в Мюнхене – это концепт-кар BMW i Vision Circular. Таким, в представлении футурологов компании, будет компактный городской электрокар в 2040 году.

В BMW считают, что производство электромобилей с нулевым уровнем выбросов - это хорошо, но углеродная нейтральность – это гораздо больше. Помимо использования возобновляемых источников энергии на своих заводах, компания также рассматривает возможность увеличения использования переработанных или "вторичных" материалов.

Концепция i Vision демонстрирует нам, как может выглядеть электромобиль, состоящий из переработанных материалов. В машине 30% ее деталей сделаны из мусора и отходов - это, например, панели алюминиевого кузова и пластикова отделка салона.

"Мусор" и отходы, использованные при создании BMW i Vision Circular. Батарея (большой "ящик" с логотипом BMW) может быть переработана на 100% (Фото: press.bmwgroup.com)

При производстве будущих моделей марки эту долю планируется увеличить до 50%. Для этого компания переосмысливает весь процесс проектирования своих автомобилей.

Экологичность распространяется и на шины, которые изготовлены из сертифицированного натурального каучука с вкраплениями цветной переработанной резины. Они обертывают решетчатые аэродинамические колеса, которые были разработаны для минимизации использования материала, а полая центральная часть способствует охлаждению тормозов.

При сборке интерьера не используется клей, что упрощает демонтаж и сортировку компонентов. Детали и материалы печатаются на 3D-принтере, чтобы минимизировать отходы и обрезки, а излишки материала возвращаются в производственный цикл.

Электромобиль Vision Circular также имеет возможность двунаправленной зарядки, что позволяет ему возвращать энергию в сеть, чтобы удовлетворить пиковую потребность в энергии. Автомобиль также может загружать данные со своих датчиков в облако, обеспечивая связь между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.

Vision Circular в движении воспроизводит мелодии, созданные знаменитым композитором Хансом Циммером и креативным звукорежиссером BMW Group Ренцо Витале.