BMW из мусора: компания показала электромобиль i Vision Circular, на 30% собранный из отходов

Электромобиль BMW i Vision Circular демонстрирует возможности экономики замкнутого цикла в автомобилестроении. В машине широко использовано вторсырье, а сама она может быть почти полностью переработана после исчерпания ресурса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BMW.
Компания BMW изучает концепции устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Изюминка стенда компании на автосалоне в Мюнхене – это концепт-кар BMW i Vision Circular. Таким, в представлении футурологов компании, будет компактный городской электрокар в 2040 году.
Концепция i Vision демонстрирует нам, как может выглядеть электромобиль, состоящий из переработанных материалов. В машине 30% ее деталей сделаны из мусора и отходов - это, например, панели алюминиевого кузова и пластикова отделка салона.
"Мусор" и отходы, использованные при создании BMW i Vision Circular. Батарея (большой "ящик" с логотипом BMW) может быть переработана на 100% (Фото: press.bmwgroup.com)
При производстве будущих моделей марки эту долю планируется увеличить до 50%. Для этого компания переосмысливает весь процесс проектирования своих автомобилей.
Экологичность распространяется и на шины, которые изготовлены из сертифицированного натурального каучука с вкраплениями цветной переработанной резины. Они обертывают решетчатые аэродинамические колеса, которые были разработаны для минимизации использования материала, а полая центральная часть способствует охлаждению тормозов.
Vision Circular в движении воспроизводит мелодии, созданные знаменитым композитором Хансом Циммером и креативным звукорежиссером BMW Group Ренцо Витале.
Напомним, Renault показал электрический Megane. Megane E-Tech Electric стал первым электромобилем в линейке из восьми новых электрических машин, которые Renault обещает представить до 2025 года.
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