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BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода

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Четверг 23 сентября 2021 13:35
BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода BMW i4 (Фото: press.bmwgroup.com)
Автор: Александр Мороз

Компания BMW считает, что ее электромобили не нуждаются в дальнейшем увеличении запаса хода на одном заряде батареи. Быстро развивающаяся инфраструктура зарядных станций делает эту задачу излишней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarScoops.

Электрокары продолжают завоевывать мир и, так же как в случае с обычными автомобилями, покупатели хотят получить за свои деньги как можно больше "фишек" при покупке новой машины.

Тем не менее, компания BMW не собирается увеличивать запас хода выпускаемых ею электромобилей. Об этом заявил руководитель проекта BMW i4 Дэвид Ферруфино в интервью австралийской прессе.

BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода

"Тысяча километров – это не та цель, которую мы ставим перед нашими полностью электромобилями", – отметил менеджер. По его словам, в повседневной эксплуатации вполне достаточно 600 километров автономного хода для электромобилей и 100 километров – для подключаемых гибридов.

Ферруфино также добавил, что этот диапазон зависит еще и от сегмента, к которому относится модель. Например, для чисто городского электрокара BMW i3 показатель 600 километров запаса хода являются излишним.

BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода

Отметим, что электромобиль BMW i4 2022 модельного года может проехать на одном заряде батареи до 590 км. При подключении к устройству быстрой зарядки постоянного тока мощностью 200 кВт емкость аккумуляторов может быть восполнена с 10 до 80 процентов за 31 минуту.

Напомним, что экоактивисты подали в суд на BMW и Mercedes-Benz. Причина - недостаточно быстрые темпы электрфикации модельного ряда.

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