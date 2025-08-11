Близнюки скинули 180 кг за допомогою дієти: секрети неймовірного схуднення

Як харчувались близнюки

51-річна Тоні Браун розповіла, коли її вага досягла 172 кг, то вона була розчарована.

"Мені це набридло. Я хотіла трохи схуднути. Я хотіла почати краще піклуватися про себе, бо я старіла і почала це відчувати", - сказала вона.

Тому жінка почала дотримуватися кетогенної дієти. Коли її сестра-близнючка Тоні Ервін помітила, що Браун худне, тому вона теж змінила своє харчування та почала займатись спортом.

Загалом, їм вдалося скинути майже 180 кг за допомогою кето-дієти, фізичних вправ та баріатричної хірургії.

"Мені справді дуже допомогло, що зі мною була поруч, бо я не знаю, чи змогла б я зробити це сама", - каже Браун.

Після того, як Браун почала більше займатися спортом і дотримуватися дієти, вона схудла на 22 кг.

Ервін та Браун до та після схуднення (фото: today.com)

Вплив операції на схуднення

Ходьба та дотримання кето-дієти, яка передбачає низький вміст вуглеводів, високий вміст жирів та помірну кількість білка допомогли близнюкам скинути приблизно 45 кг кожному. Але потім їхній прогрес зупинився.

Тому вони вирішили зробити баріатричну операцію. Ервін зробили першій операцію наприкінці листопада 2023 року, а Браун приблизно через тиждень. Однак, виникли певні ускладнення.

Після операції у Брауна почалася блювота та утворилась "кров’яна пробка у шлунку".

Через деякий час після відновлення близнюки знову почали дуже швидко втрачати вагу. Їхній раціон змінився і вони більше зосереджуються на споживанні білка та додають до свого раціону фрукти й овочі.

Браун зараз важить близько 75 кг, а Ервін - близько 101 кг. Хоча вони прагнуть скинути більше ваги, але все одно задоволені своїм прогресом.

