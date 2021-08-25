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Близится дебют Kia Sportage для Европы и Украины

Автор: Вадим Добровольский

Короткобазная версия Kia Sportage новового поколения от длиннобазной будет отличаться не только длиной, а и дизайном задней части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kia.

Кроссовер Kia Sportage нового поколения базируется на платформе Hyundai Tucson и так же будет выпускаться в двух версиях с разной величиной колесной базы. Длиннобазная модификация была представлена в июне и уже поступила в продажу на домашнем рынке в Южной Корее. Также такой Sportage будет продаваться в Северной Америке и Китае, а вот для Европы Kia готовит короткобазную версию.

"Короткий" Kia Sportage дебютирует 1 сентября, а пока компания распространила первые тизеры, демонстрирующие особенности дизайна грядущей новинки.

Самое интересное по сравнению с Hyundai Tucson - разная концепция дизайна задней части. "Короткий" и "длинный" Tucson отличаются только пропорциями, а вот у короткобазного Sportage - другое дизайнерское оформление, нежели у "длинного".

Судя по скетчам, такой Sportage получит оригинальную подоконную линию и глухие стойки крыши, а стекло пятой двери уменьшится в размерах.

По предварительной информации, "короткий" Sportage по длине будет не сильно отличаться от машины уходящей генерации. В списке опций будут матричные фары, а среди инстументов персонализации - черная крыша.

В Европе продажи нового Kia Sportage стартуют в конце текущего года, а вот в Украине дебют следует ожидать, скорее всего, уже в 2022 году.

Напомним, электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в истории. У Genesis GV60 он выполнен в виде прозрачной вращающейся полусферы.

Также сообщалось, что индийская компания Tata показала новый компактный кроссовер Punch. Особенность новинки - яркий дизайн в сочетании с доступной ценой менее 7 тысяч долларов.

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Автомобильный рынок