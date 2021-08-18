В ближайшие 3 года Украина сможет привлечь до 2 млрд долларов в строительную отрасль: прогнозы инвесторов

В ближайшие 3 года инвестиции в строительную сферу Украины могут составить до 2 млрд долларов. Иностранных инвесторов интересует прежде всего создание новых заводов, участие в крупных инфраструктурных проектах и реализация проектов в сегментах коммерческой и жилой недвижимости.

По его словам, инвестиционный потенциал украинской строительной отрасли оценивается минимум в 50 млрд долларов.

Эксперт также отметил, что за 5-7 лет уровень инвестиций в украинскую строительную отрасль может составить до 10 млрд долларов.

"Мировой бизнес высоко оценивает начатые реформы в строительной сфере Украины. Однако главным инструментом измерения станет не номинальное реформирование, а его реальная эффективность. Участники форума прогнозируют, что Украина в ближайшие 3 года способна привлечь до 2 млрд долларов с ежегодной прогрессией до 20%. То есть уже через 5-7 лет размер иностранных инвестиций вполне реально увеличить до 10 млрд долларов в год", - подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что одним из важных направлений развития отечественного девелопмента может стать переориентация бизнес-процессов на создание высокотехнологичного замкнутого цикла производства современного строительного оборудования и материалов, которые бы соответствовали мировым трендам в экобезопасности и энергосбережении.

"Благодаря иностранным партнерам уже в течение 10 лет Украина может полностью обеспечить себя всем необходимым для развития строительной сферы и способна выйти на новый технологический уровень. Речь идет прежде всего о налаживании производства строительных материалов благодаря внедрению энергосберегающих экологических технологий", - сказал Кодецкий.

По его словам, сейчас более 1 млн украинцев вынуждены работать на строительстве в странах Восточной Европы. Причем "чистый" заработок строителя в зависимости от квалификации в среднем на 30-40% больше, чем в Украине. Он считает, что рост зарплат хотя бы на треть может вернуть до 200-300 тыс. украинцев на внутренний строительный рынок.

В свою очередь, управляющий партнер объединения девелоперов жилой недвижимости RED Community Татьяна Шульга-Забельская, отметила, что мировые бизнес-лидеры почти единодушно считают Украину одной из стран с наибольшим потенциалом развития, а значит - привлекательной для долгосрочных инвестиций.

При условии успешного завершения строительной реформы, в 2022-2024 годах иностранные инвестиции в строительную сферу Украины могут вырасти до 300-500 млн долларов, прогнозирует она.

Большинство инвестиций (более 40%) придется на развитие масштабных проектов по созданию технопарков и мощностей для производства современных строительных материалов. Около 35% привлеченных средств может пойти на инфраструктурные объекты, и 25% инвестиций будут касаться непосредственно объектов коммерческой и жилой недвижимости, резюмируют эксперты.