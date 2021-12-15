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Блинкен прервал поездку в Юго-Восточную Азию из-за COVID-19 у журналиста

Автор: Ольга Белей

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение прервать поездку по странам юго-восточной Азии. Это случилось после того, как у одного из сопровождающих его делегацию журналиста выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Журналист, сопровождавший госсекретаря США Энтони Блинкена в поездке в Великобританию и Юго-Восточную Азию, получил положительный результат теста на COVID-19", - пишет издание.

Положительный тест был выявлен только у одного из 12 членов команды. Стоит отметить, что Блинкен, его высокопоставленные коллеги и другие представители прессы получили негативные результаты тестов.

Из-за сложившейся ситуации госсекретарь США Энтони Блинкен выразил по телефону сожаление главе МИД Таиланда, с которым у него была запланирована встреча в четверг, и отменил поездку.

Напомним, 9 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин отказались от рекомендаций избегать тесных контактов с другими людьми после заражения COVID-19. Вместо этого она посетила вечеринку в ночном клубе.

Санна Марин оказалась не единственной нарушительницей карантина в стране. Министр экономики Мика Линтиля посетил матч по флорболу между Финляндией и Латвией в воскресенье, несмотря на то, что ему посоветовали избегать контактов с другими после инфицирования COVID-19.

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