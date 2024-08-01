Блінкен передав Ірану послання після вбивства ватажка ХАМАС, - CNN

Вбивство ватажка ХАМАС

31 липня стало відомо, що у Тегерані був вбитий ватажок ХАМАС Ісмаїл Ганія. Іран пригрозив, що відповість на вбивство Ганії.

У момент обстрілу у будівлі, де вбили ватажка ХАМАС, також перебував лідер "Ісламського джихаду" Зіад ан-Накхала. Він не був ціллю атаки і вижив. Додамо, що обидва лідери брали участь у церемонії складання присяги новим президентом Ірану.

Детальніше про те, що відбувається на Близькому Сході та чи можлива війна - у матеріалі РБК-Україна.

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