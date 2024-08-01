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Блінкен передав Ірану послання після вбивства ватажка ХАМАС, - CNN

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Державний секретар США Ентоні Блінкен передав через Катар послання Ірану. Вашингтон закликає Тегеран не реагувати на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело видання зазначило, що Блінкен під час розмови з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані звернувся до нього з проханням. Держсекретар США попросив передати послання Ірану та ліванському угрупуванню "Хезболла".

За даними CNN, повідомлення були спрямовані, щоб зменшити ескалацію на Близькому Сході. Блінкен закликав не реагувати на вбивство лідера "Хезболли" Фуада Шукра та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані.

Зазначається, що прем'єр-міністр Катару погодився передати повідомлення.

 

 

Вбивство ватажка ХАМАС

31 липня стало відомо, що у Тегерані був вбитий ватажок ХАМАС Ісмаїл Ганія. Іран пригрозив, що відповість на вбивство Ганії.

У момент обстрілу у будівлі, де вбили ватажка ХАМАС, також перебував лідер "Ісламського джихаду" Зіад ан-Накхала. Він не був ціллю атаки і вижив. Додамо, що обидва лідери брали участь у церемонії складання присяги новим президентом Ірану.

Детальніше про те, що відбувається на Близькому Сході та чи можлива війна - у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІранКатарЕнтоні БлінкенХезболла