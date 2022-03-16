Блинкен: независимая Украина будет жить дольше, чем Путин

"Во-первых, будет Украина, независимая Украина намного дольше, чем будет Владимир Путин. Так или иначе Украина будет, а Путина в какой-то момент не будет", - сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что США сейчас пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.

"Настоящий вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений причиняет российская агрессия за это время, и именно над этим мы работаем изо всех сил, чтобы ограничить, остановить, положить конец войне выбора, которую ведет Россия", - сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что надеется, что смерти и разрушениям можно будет положить конец "скорее раньше, чем позже".