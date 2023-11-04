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Благословляв окупантів на вбивства. СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

Фото: Володимир Гундяєв, очільник РПЦ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Очільнику РПЦ Володимиру Гундяєву повідомлено про підозру через сприяння збройній агресії Російської Федерації та заперечення воєнних злочинів терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Згідно з даними слідства, патріарх Кирил входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-терориста й один із перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну проти України. 

Для поширення пропаганди злочинець масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території Росії, а також представників УПЦ МП в Україні. 

"Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів", - додає СБУ. 

Зазначається, що в березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де Кирило благословив командуючого Росгвардії Росії  на війну проти України. 

Фото: Володимир Гундяєв, очільник РПЦ (t.me/SBUkr)

Також наприкінці лютого 2023 року на YouTube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовував окупацію України.

Зокрема злочинець неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував війну проти України й закликав вірян об’єднатися проти нашої країни. 

Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями: 

  • ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників;
  • ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

"Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ. 

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Цього року СБУ провела низку перевірок у єпархіях УПЦ МП.Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Також було відкрито справу проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла, якого підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

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