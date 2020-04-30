Бизнесмен Ярославский рассказал о своем бизнесе и борьбе с коронавирусом

Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что его активное участие в противодействии эпидемии коронавируса в Харьковской области и оказание помощи харьковским пенсионерам, - гражданская позиция, не подразумевающая никаких политических целей. Об этом он рассказал в эфире международного телеканала "Настоящее время", передает РБК-Украина.

"Я слышу, уже начинаются разговоры, что свою помощь я буду конвертировать в голоса. Я гарантирую всем, заявляю совершенно определенно: я в политику не пойду, голоса мне не нужны. Пусть голоса оставят себе - они мне не нужны. Мне, кроме улыбок харьковчан, ничего не надо", - сказал бизнесмен.

Ярославский подтвердил, что готов вложить в противодействие COVID-19 более $10 млн личных средств - на закупку ПЦР-тестов, медоборудования, и другие "антикоронавирусные" цели.

Сейчас бизнесмен занят организацией современного центра вирусологии в создаваемом им бизнес-парке "Экополис ХТЗ".

"Я думаю, это будут десятки миллионов долларов. Подобный центр в Ухане стоил 44 миллиона долларов. Я не знаю, будет ли это такой же [центр] или лучше, но, во всяком случае, он будет не хуже - это 100%. Мы уже работаем над запуском. Сегодня было большое совещание у мэра", - добавил он.

Отвечая на вопрос о мотивах помощи Харькову в противостоянии эпидемии коронавируса, Ярославский отметил, что в любом случае помогал бы родному региону.

"Здесь вся моя семья: мама в Харькове, брат в Харькове, все мои друзья в Харькове. Я как истинный харьковчанин должен помочь своему региону. Мы все от плоти и крови украинцы - я имею в виду круги тех, кого знаю. Все сделали состояния в Украине. Так почему мы не должны помочь своей стране в эту трудную минуту? И кому как не к нам обратиться президенту? Он обращается ко всем, также обратился и к бизнесу. Я считаю, что он правильно сделал, я благодарен ему за это. Даже если бы он не обратился, я в любом случае помогал бы Харькову, как я ему всегда помогаю", - пояснил Ярославский.

Помимо этого, Ярославский рассказал о нынешнем размере его состояния.

"Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пятерых прекрасных детей, маму, брата, друзей - это самое мое классное состояние. А деньги - это такое… Важно, чтобы человек был счастлив и радовался жизни - вот это бесценное состояние. Поверьте мне, я кайфую от жизни", - подытожил бизнесмен.

Напомним, телеканал "Настоящее Время" создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки". RFE/RL - независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая грантами Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Ранее DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансово помогающих государству бороться с коронавирусом в Украине.