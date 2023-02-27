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Бійцям "Азову" в рамках ініціативи Ахметова передали акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн гривень

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Понеділок 27 лютого 2023 14:49
Бійцям "Азову" в рамках ініціативи Ахметова передали акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн гривень Фото: бійцям "Азову" в рамках ініціативи Ахметова передали акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бійці полку "Азов" отримали 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори, а також понад 100 зарядних станцій EcoFlow. Загальна вартість передачі - понад 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії "Метінвест".

Допомогу надано в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

"Зараз передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, загальною сумою 20 мільйонів гривень. Ми дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати "Азов", - повідомив керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіците. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район.

У "Метінвест" також додали: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладнання в найкоротші терміни- адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року "Метінвест" спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

Крім того, "Метінвест" передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та "швидкі", а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

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