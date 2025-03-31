Бійці ССО взяли в полон двох росіян у Курській області (відео)

Бійці ССО взяли в полон двох російських військових у Курській області. Операція стала частиною спеціальних дій для знищення ворожих сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗС України.
Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) провели успішну операцію на території Курської області Росії, де взяли в полон двох російських військових.
Під час спроби штурму позицій Сил безпеки та оборони, російські війська потрапили в оточення спеціальних підрозділів ССО, які виконували завдання на місцевості.
Воїни полку "Рейнджер" зуміли обійти противника та вступити з ним у контакт. В результаті проведених спеціальних дій були знищені кілька ворожих солдатів, які ховалися в бліндажі.
Двоє інших російських військових, змушені здатися, були взяті в полон.
Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.
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