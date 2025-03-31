Бійці ССО взяли в полон двох росіян у Курській області (відео)

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) провели успішну операцію на території Курської області Росії, де взяли в полон двох російських військових.

Під час спроби штурму позицій Сил безпеки та оборони, російські війська потрапили в оточення спеціальних підрозділів ССО, які виконували завдання на місцевості.

Воїни полку "Рейнджер" зуміли обійти противника та вступити з ним у контакт. В результаті проведених спеціальних дій були знищені кілька ворожих солдатів, які ховалися в бліндажі.

Двоє інших російських військових, змушені здатися, були взяті в полон.