ua en ru
Пн, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Бійці ССО взяли в полон двох росіян у Курській області (відео)

Понеділок 31 березня 2025 12:14
UA EN RU
Бійці ССО взяли в полон двох росіян у Курській області (відео) Фото: Воїни ССО полонили росіян у Курській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Бійці ССО взяли в полон двох російських військових у Курській області. Операція стала частиною спеціальних дій для знищення ворожих сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗС України.

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) провели успішну операцію на території Курської області Росії, де взяли в полон двох російських військових.

Під час спроби штурму позицій Сил безпеки та оборони, російські війська потрапили в оточення спеціальних підрозділів ССО, які виконували завдання на місцевості.

Воїни полку "Рейнджер" зуміли обійти противника та вступити з ним у контакт. В результаті проведених спеціальних дій були знищені кілька ворожих солдатів, які ховалися в бліндажі.

Двоє інших російських військових, змушені здатися, були взяті в полон.

Операції ССО

Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна