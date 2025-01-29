Бійці ССО напали на росіян на Humvee і закинули 13 кг вибухівки в бліндаж (відео)

Втрати РФ в Україні

За добу з 28 на 29 січня, російські війська втратили в боях на фронті 1670 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 10 танків.

Додамо, що незважаючи на значні втрати, зокрема, Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це число дорівнює чисельності майже 36 мотострілецьких дивізій.

Зазначимо, що за даними президента Володимира Зеленського, листопад і грудень були найбільш значущими за кількістю втрат РФ.

Цікаво, що, за даними на кінець листопада 2024 року, у самій Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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