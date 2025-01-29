Бійці ССО напали на росіян на Humvee і закинули 13 кг вибухівки в бліндаж (відео)

Оператори Сил спецоперацій (ССО) здійснили наліт та знищили позиції РФ на одному з найгарячіших напрямків. Під час операції минулось без втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хортицький вітер.
"Оператори окремого полку імені князя Святослава Хороброго виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків", - йдеться у повідомленні.
Українські воїни ретельно спланували наліт на позицію противника та знищення окупантів, які її тримали
"Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому "Humvee". Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кг "семтекса".
"Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лише вирву та рештки російських окупантів. Після успішно проведеної операції група ССО відійшла в безпечне місце без втрат", - додали в ССО.
За добу з 28 на 29 січня, російські війська втратили в боях на фронті 1670 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 10 танків.
Додамо, що незважаючи на значні втрати, зокрема, Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це число дорівнює чисельності майже 36 мотострілецьких дивізій.
Зазначимо, що за даними президента Володимира Зеленського, листопад і грудень були найбільш значущими за кількістю втрат РФ.
Цікаво, що, за даними на кінець листопада 2024 року, у самій Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.