Бійці ССО напали на росіян на Humvee і закинули 13 кг вибухівки в бліндаж (відео)

Оператори Сил спецоперацій (ССО) здійснили наліт та знищили позиції РФ на одному з найгарячіших напрямків. Під час операції минулось без втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хортицький вітер .

"Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лише вирву та рештки російських окупантів. Після успішно проведеної операції група ССО відійшла в безпечне місце без втрат", - додали в ССО.

"Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому "Humvee". Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кг "семтекса".

Українські воїни ретельно спланували наліт на позицію противника та знищення окупантів, які її тримали

"Оператори окремого полку імені князя Святослава Хороброго виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

За добу з 28 на 29 січня, російські війська втратили в боях на фронті 1670 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 10 танків.

Додамо, що незважаючи на значні втрати, зокрема, Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це число дорівнює чисельності майже 36 мотострілецьких дивізій.

Зазначимо, що за даними президента Володимира Зеленського, листопад і грудень були найбільш значущими за кількістю втрат РФ.

Цікаво, що, за даними на кінець листопада 2024 року, у самій Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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