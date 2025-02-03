Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув 24 річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Він майже три роки боронив Україну від росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 831 бригаду тактичної авіації у Facebook.
"Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни - льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов", - сказано у повідомленні.
Болотову було 24 роки, і коли говорять про нього, як про грамотного та досвідченого воїна, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.
"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги", - повідомили у бригаді.
Раніше ми писали про те, що Андрій Пільщиков з позивним "Джус" загинув 25 серпня 2023 року у Житомирській області. Трагедія сталася напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання. Тоді сталася авіакатастрофа, внаслідок якої зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, загинули три пілоти.
Також 26 серпня, під час масштабної повітряної атаки Росії на Україну, загинув ще один видатний український льотчик Олексій "Мунфіш" Месь. Він зміг знищити три ворожі ракети під час свого останнього бойового вильоту.
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