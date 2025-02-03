Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув 24 річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Він майже три роки боронив Україну від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 831 бригаду тактичної авіації у Facebook.

"Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни - льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов", - сказано у повідомленні.

Болотову було 24 роки, і коли говорять про нього, як про грамотного та досвідченого воїна, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги", - повідомили у бригаді.



Раніше ми писали про те, що Андрій Пільщиков з позивним "Джус" загинув 25 серпня 2023 року у Житомирській області. Трагедія сталася напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання. Тоді сталася авіакатастрофа, внаслідок якої зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, загинули три пілоти.