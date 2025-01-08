Бився до останнього: стало відоме імʼя бійця ЗСУ, який загинув у рукопашному бою з окупантом

Дмитро Масловський під позивним "Кобра", воїн 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ, народився 7 листопада 1994 року в Любашівській громаді Одеської області, і лише за десять днів до своєї загибелі йому виповнилося 30 років. Він був відданим воїном, який боровся до кінця, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Трудове, Донеччина..

Фото: Дмитро Масловський (Любашівська громада)

Боєць ЗСУ Дмитро Масловський загинув у бою з окупантами на Донеччині

Згідно з відеозаписом, яке зробили на місці бою, Дмитро вступив у рукопашний бій з російським штурмовиком. Військовий ЗСУ виявив неймовірну сміливість: він вступив у бій з ворогом, спершу кинувши гранату через вікно приватного будинку.

Однак, коли його спроби вибити супротивника не увінчалися успіхом, Дмитро вирвав у ворога автомат, а потім перейшов до рукопашного бою, намагаючись завдати пошкодження противнику ножем.

Під час бою російський солдат, якому вдалося перехопити ніж, не лише завдав Дмитру два удари, а й схопив його пальці, щоб той не міг опиратися.

Наприкінці бою Дмитро, вже зранений, звернувся до свого супротивника, дякуючи йому за бій і прощаючись: "Дай я помру. Іди, будь ласка, я хочу піти сам. Дякую тобі, ти був найкращим бійцем у світі. Прощай".

Окупантом виявився штурмовик 39-ї гвардійської мотострілецької бригади Андрій Григор'єв із Якутії.

8 січня 2025 року побратим Дмитра, солдат під позивним "Віцик", опублікував у своєму Telegram фото, на якому були зображені снаряди з написом "За Кобру".

Фото: https://t.me/vitsikkkk