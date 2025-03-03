Бив і змушував їсти фекалії. У Києві чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з собакою

Що відомо про знущання з тварини та покарання киянина

У прокуратурі розповіли, що 30-річний чоловік жорстоко "виховував" собаку за те, що вона "справила потреби в коридорі".

Було встановлено, що обвинувачений знущався з собаки породи той-тер'єр у присутності 8-річної доньки. Буцімто привчаючи 11-річну тварину до туалету, він бив її та змушував їсти власні фекалії.

"Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям", - повідомили українцям.

Зазначається, що після цього:

собаку вилучили у власників;

передали волонтерам, які опікувались здоров'ям тварини.

"Експертиза показала, що внаслідок жорстокого "виховання" собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа", - уточнили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва відносно чоловіка було скеровано обвинувальний акт до суду (за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами у присутності малолітнього чи неповнолітнього).

Такі дії можуть каратись позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (з конфіскацією тварини).

"Досудове розслідування проводили слідчі Голосіївського управління поліції міста Києва. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - зазначили у прокуратурі.

Насамкінець українцям нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, допоки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.