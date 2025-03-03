Бив і змушував їсти фекалії. У Києві чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з собакою
Мешканця Києва судитимуть за жорстоке поводження з той-тер'єром. Він бив собаку й змушував їсти фекалії, "привчаючи до туалету".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.
Що відомо про знущання з тварини та покарання киянина
У прокуратурі розповіли, що 30-річний чоловік жорстоко "виховував" собаку за те, що вона "справила потреби в коридорі".
Було встановлено, що обвинувачений знущався з собаки породи той-тер'єр у присутності 8-річної доньки. Буцімто привчаючи 11-річну тварину до туалету, він бив її та змушував їсти власні фекалії.
"Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям", - повідомили українцям.
Зазначається, що після цього:
- собаку вилучили у власників;
- передали волонтерам, які опікувались здоров'ям тварини.
"Експертиза показала, що внаслідок жорстокого "виховання" собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа", - уточнили у прокуратурі.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва відносно чоловіка було скеровано обвинувальний акт до суду (за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами у присутності малолітнього чи неповнолітнього).
Такі дії можуть каратись позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (з конфіскацією тварини).
"Досудове розслідування проводили слідчі Голосіївського управління поліції міста Києва. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - зазначили у прокуратурі.
Насамкінець українцям нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, допоки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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