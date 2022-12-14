Битва за контроль над небом України набирає обертів після заяв про Patriot, - ЗМІ

Видання зазначає, що передусім американський лідер Джо Байден спочатку має схвалити постачання систем ППО, про які Україна давно просить союзників, аби захистити небо від російських атак ракетами та безпілотниками по мирних містах та об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Це означало б модернізацію існуючої української протиповітряної оборони, яка знову запрацювала сьогодні, коли російські безпілотники вперше за кілька тижнів націлилися на Київ", - пише Bloomberg.

Хоча точних термінів можливого розгортання Patriot та на скільки вони зможуть захистити небо достеменно поки не відомо, видання зауважує, це все ж "сигналізує про новий етап у протистоянні з президентом Росії Володимиром Путіним, який намагається змусити українців здатися, занурюючи їхні домівки в зимовий холод і темряву".

"Після принизливих військових відступів на полі бою та збентеження через удари безпілотників по аеродромах у тилу Росії, телебачення країни приділяє багато уваги саме на удари по енергооб’єктах українців, вважаючи це доказом успіху вторгнення", - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Тим часом кремлівські чиновники повторюють риторику про те, що війна, яку вони "сподівалися перемогти за кілька днів", все ще планується, а опитування показують, що все більше росіян не впевнені у плані Кремля.

"НАТО також засвоює уроки, приділяючи увагу вдосконаленню своєї протиповітряної та протиракетної оборони проти тих нападів, які Росія здійснила в Україні", - зазначено в повідомленні.

Втім, як пише видання, "існують ризики російської ескалації для подолання посиленої української ППО".

Як підсумовується у матеріалі, минулого тижня Путін знову міркував про зміну ядерної доктрини. Але "Кремль був застигнутий зненацька" рішучістю США та Європи підтримати оборону України з моменту, як диктатор почав своє вторгнення.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що системи Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

Додамо, також стало відомо, що в США підтвердили намір передати Україні системи Patriot. ЗМІ повідомляють, що мова може йти про одну батарею ЗРК, вона включає до восьми пускових установок.