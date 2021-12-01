В BioNTech заявили, что бустерная прививка от COVID увеличивает защиту от штамма "Омикрон"

В то же время руководитель компании BioNTech Угур Шахин призвал не бояться нового штамма коронавируса.

"Не стоит бояться нового штамма "Омикрон". Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Мы знаем, что вакцина оказывает меньшее действие на этот штамм, но защищает от тяжелого течения болезни", - заявил он.

В BioNTech заверили, что вакцинация обеспечивает защиту от коронавируса на нескольких уровнях: первый уровень - это антитела, а второй - иммунные клетки.

"Мы уверены, что после третьей дозы вакцины защита достаточно высока", - сказали в компании.