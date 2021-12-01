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В BioNTech заявили, что бустерная прививка от COVID увеличивает защиту от штамма "Омикрон"

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Среда 01 декабря 2021 15:20
В BioNTech заявили, что бустерная прививка от COVID увеличивает защиту от штамма "Омикрон" Фото: бустерная прививка от COVID увеличивает защиту от штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В компании BioNTech заявили, что вакцина от коронавируса обеспечивает высокий уровень защиты от нового штамма "Омикрон". При этом они подчеркнули, что дополнительная прививка также увеличивает защиту от нового штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Т24.

В то же время руководитель компании BioNTech Угур Шахин призвал не бояться нового штамма коронавируса.

"Не стоит бояться нового штамма "Омикрон". Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Мы знаем, что вакцина оказывает меньшее действие на этот штамм, но защищает от тяжелого течения болезни", - заявил он.

В BioNTech заверили, что вакцинация обеспечивает защиту от коронавируса на нескольких уровнях: первый уровень - это антитела, а второй - иммунные клетки.

"Мы уверены, что после третьей дозы вакцины защита достаточно высока", - сказали в компании.

Напомним, BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового штамма COVID.

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Коронавирус вакцинация от коронавируса
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