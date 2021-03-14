BioNTech создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин в Европе

Среди компаний, которые вошли в альянс - Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили задачу произвести 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.



По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. В компании также отметили, что новые экспортные ограничения, введенные ЕС, Великобританией и США могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.



В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство. Так, в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год.



Напомним, в компании AstraZeneca назвали причины сокращения поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз. Отмечается, что это касается экспортных ограничений.

Ранее сообщалось, что федеральные власти распределят на этой неделе в США около 18,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Это на 2,5 миллиона меньше, чем неделей раньше.