BioNTech планирует в 2022 году произвести более 3 млрд доз вакцины от COVID

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer производит вакцину от коронавируса , планирует увеличить производственные мощности. В 2022 году компания рассчитывает произвести более 3 миллиардов доз COVID-вакцины.

Об этом говорится в квартальном отчете компании .

"BioNTech полагает, что производственная способность до конца 2021 года может быть повышена до 3 млрд доз, и рассчитывает произвести в 2022 году более 3 млрд доз", - сообщили в BioNTech.

По состоянию на начало мая компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 миллионов доз вакцины.

Напомним, днями Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech. Поставки ожидаются на протяжении 2021-2023 годов. Это стала крупнейшая сделка по закупке COVID-вакцин. При этом в ЕС заявили, что готовятся заключить и другие контракты на поставки других вакцин.

Также РБК-Украина писало, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины.

Отметим, в середине апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Поставка следующей партии препарата ожидается после 17 мая.