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BioNTech планирует в 2022 году произвести более 3 млрд доз вакцины от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer производит вакцину от коронавируса, планирует увеличить производственные мощности. В 2022 году компания рассчитывает произвести более 3 миллиардов доз COVID-вакцины.

Об этом говорится в квартальном отчете компании.

По состоянию на начало мая компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 миллионов доз вакцины.

"BioNTech полагает, что производственная способность до конца 2021 года может быть повышена до 3 млрд доз, и рассчитывает произвести в 2022 году более 3 млрд доз", - сообщили в BioNTech.

Напомним, днями Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech. Поставки ожидаются на протяжении 2021-2023 годов. Это стала крупнейшая сделка по закупке COVID-вакцин. При этом в ЕС заявили, что готовятся заключить и другие контракты на поставки других вакцин.

Также РБК-Украина писало, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины.

Отметим, в середине апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Поставка следующей партии препарата ожидается после 17 мая.

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