BioNTech намерена создать вакцину от малярии до конца 2022 года

Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской компанией Pfizer создала вакцину от COVID-19, намерена создать препарат от малярии до конца 2022 года. Компания намерена использовать технологию матричной РНК для создания вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"BioNTech объявила о запуске своего проекта по борьбе с малярией, который направлен на разработку хорошо переносимой и высокоэффективной вакцины против малярии и внедрение устойчивых решений по поставкам вакцин на африканском континенте", - говорится в сообщении.

Начало клинических испытаний первого кандидата в вакцины запланировано на конец следующего года.