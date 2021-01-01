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В BioNTech до февраля поймут, сколько смогут дополнительно делать вакцины от COVID

Автор: Роман Тверденко

Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата. Насколько компания может увеличить мощности, станет известно к февралю.

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Об этом заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью журналу Spiegel.

Он отметил, что ситуация с количеством необходимой вакцины "нерадужная", поскольку в мире не одобрены другие вакцины.

"В конце января будет ясно, насколько больше мы сможем производить и получится ли это. Мы вынуждены закрывать брешь из-за отсутствия других разрешенных вакцин", - сказал Шахин.

Сейчас вакцина разработки BioNTech и Pfizer одобрена в США, Великобритании и Евросоюзе. В этих странах и в ЕС началась вакцинация групп риска.

В четверг стало известно, что ВОЗ разрешила экстренное использование этой вакцины от коронавируса в мире.

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