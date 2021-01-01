В BioNTech до февраля поймут, сколько смогут дополнительно делать вакцины от COVID

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата. Насколько компания может увеличить мощности, станет известно к февралю.

Об этом заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью журналу Spiegel.

Он отметил, что ситуация с количеством необходимой вакцины "нерадужная", поскольку в мире не одобрены другие вакцины.

"В конце января будет ясно, насколько больше мы сможем производить и получится ли это. Мы вынуждены закрывать брешь из-за отсутствия других разрешенных вакцин", - сказал Шахин.

Сейчас вакцина разработки BioNTech и Pfizer одобрена в США, Великобритании и Евросоюзе. В этих странах и в ЕС началась вакцинация групп риска.

В четверг стало известно, что ВОЗ разрешила экстренное использование этой вакцины от коронавируса в мире.