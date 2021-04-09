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Биолог: штамм коронавируса из ЮАР хуже, но все же реагирует на вакцинацию

Автор: Юлия Струк, Ульяна Безпалько

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса хуже реагирует на вакцинацию. Но все же реагирует.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Этот вирус также опасен тем, что он хуже реагирует на вакцинацию, но все же реагирует. В конце концов вакцинация способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций", - отметил биолог.

Комиссаренко добавил, что те вакцины, которые сейчас есть в Украине, предотвращают развитие коронавирусной инфекции и тяжелое течение болезни.

"Поэтому вакцинироваться в любом случае нужно", - подытожил ученый.

Напомним, Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса очень напоминает бразильский и является более смертоносным.

Как писало РБК-Украина, в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.

Так, в Офисе президента объяснили медленные темпы вакцинации тем, что Украина имеет недостаточное количество вакцин.

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