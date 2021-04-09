Биолог: штамм коронавируса из ЮАР хуже, но все же реагирует на вакцинацию

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса хуже реагирует на вакцинацию. Но все же реагирует.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Этот вирус также опасен тем, что он хуже реагирует на вакцинацию, но все же реагирует. В конце концов вакцинация способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций", - отметил биолог.

Комиссаренко добавил, что те вакцины, которые сейчас есть в Украине, предотвращают развитие коронавирусной инфекции и тяжелое течение болезни.

"Поэтому вакцинироваться в любом случае нужно", - подытожил ученый.