Біля Запорізької АЕС цього тижня чули вибух і стрілянину, - МАГАТЕ

Рано вранці в середу експерти почули вибух на деякій відстані від станції, за яким послідував, очевидно, вогонь зі стрілецької зброї поблизу об'єкта або на ньому.

"Представники" ЗАЕС поінформували команду МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів щодо "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не зазнавала нападу і не було жодних пошкоджень або жертв.

Жодних додаткових подробиць про цей інцидент одразу не надходило. Експерти МАГАТЕ запросили доступ на територію, але їм сказали, що пошкоджень, які підлягають перевірці, немає, і що ця територія перебуває поза контролем станції.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.