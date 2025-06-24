Біля Варшави сталося ДТП за участю українців, є постраждалі

Отож, 24 червня близько 3:00 ранку на 88-му кілометрі швидкісної дороги у напрямку Варшави сталась серйозна аварії.

Зі слів голови поліції району Рики в Польщі, зіткнулися два транспортні засоби: вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець.

Поліцейські встановили, що обидва водії були тверезі та мали відповідні документи на право керування транспортом.

Попередньо, водій фургона не врахував дорожні умови і не знизив швидкість, через що врізався в напівпричіп вантажівки.

У момент аварії у фургоні перебувало вісім пасажирів, усі - громадяни України. Внаслідок зіткнення четверо осіб отримали травми і були госпіталізовані, одну з постраждалих медики евакуювали гелікоптером швидкої допомоги.

Наразі 22-річного керманича Volkswagen затримано. Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП під наглядом прокуратури.

Через аварію рух на трасі S17 у напрямку Варшави був повністю перекритий кілька годин. Водії змушені були користуватися об’їздом через воєводську дорогу №839, що ускладнило рух у регіоні. Наразі смугу руху розблоковано, транспорт курсує у звичайному режимі.

В поліції вкотре нагадали водіям бути уважними, особливо вночі, та не перевищувати швидкість, щоб уникнути подібних аварій.