ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Біля Варшави сталося ДТП за участю українців, є постраждалі

Польща, Вівторок 24 червня 2025 23:54
UA EN RU
Біля Варшави сталося ДТП за участю українців, є постраждалі Фото: ДТП біля Варшави ( поліція Рикі)
Автор: Оксана Гапончук

У Польщі на трасі S17 поблизу Варшави сталася серйозна аварія за участі українців. Без постраждалих не обійшлось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lublin112.pl.

Отож, 24 червня близько 3:00 ранку на 88-му кілометрі швидкісної дороги у напрямку Варшави сталась серйозна аварії.

Зі слів голови поліції району Рики в Польщі, зіткнулися два транспортні засоби: вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець.

Поліцейські встановили, що обидва водії були тверезі та мали відповідні документи на право керування транспортом.

Попередньо, водій фургона не врахував дорожні умови і не знизив швидкість, через що врізався в напівпричіп вантажівки.

Біля Варшави сталося ДТП за участю українців, є постраждалі

У момент аварії у фургоні перебувало вісім пасажирів, усі - громадяни України. Внаслідок зіткнення четверо осіб отримали травми і були госпіталізовані, одну з постраждалих медики евакуювали гелікоптером швидкої допомоги.

Наразі 22-річного керманича Volkswagen затримано. Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП під наглядом прокуратури.

Через аварію рух на трасі S17 у напрямку Варшави був повністю перекритий кілька годин. Водії змушені були користуватися об’їздом через воєводську дорогу №839, що ускладнило рух у регіоні. Наразі смугу руху розблоковано, транспорт курсує у звичайному режимі.

В поліції вкотре нагадали водіям бути уважними, особливо вночі, та не перевищувати швидкість, щоб уникнути подібних аварій.

Нагадаємо, до України повернулася перша група українських підлітків та їхніх супроводжуючих, які постраждали в автокатастрофі у Франції 13 червня. Загалом прибули 40 людей.

Наразі відомо, що після ДТП у Франції один із двох українських водіїв, які керували автобусом під час аварії 13 червня, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польща
Новини
Цілеспрямована атака чи психологічний терор? Експерт назвав мету удару РФ по Дніпру
Цілеспрямована атака чи психологічний терор? Експерт назвав мету удару РФ по Дніпру
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України