Біля Умані автомобіль наїхав на дорожників: двоє загинули (фото)

"Двоє чоловіків, які знаходились поруч транспортного засобу та проводили ремонтні роботи, загинули на місці. Загиблим 39 та 43 роки", - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася 13 лютого, близько 14:20 години, на 169 кілометрі автодороги "Київ-Одеса", неподалік села Нестерівка Уманського району. На автодорозі робітники-автодорожники ремонтували дорожнє полотно. Під час виконання робіт працівники встановили знаки - "дорожні роботи" та "обмеження швидкості".

Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річний водій вантажного автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль дорожньої служби.

Водія вантажного автомобіля затримали в процесуальному порядку статті 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.