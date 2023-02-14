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Біля Умані автомобіль наїхав на дорожників: двоє загинули (фото)

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 15:46
Біля Умані автомобіль наїхав на дорожників: двоє загинули (фото) Фото: автомобіль наїхав на шляховиків біля Умані (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Наталія Гурковська

В Уманському районі трапилась ДТП, в якій загинули двоє робітників дорожньої служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

"Двоє чоловіків, які знаходились поруч транспортного засобу та проводили ремонтні роботи, загинули на місці. Загиблим 39 та 43 роки", - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася 13 лютого, близько 14:20 години, на 169 кілометрі автодороги "Київ-Одеса", неподалік села Нестерівка Уманського району. На автодорозі робітники-автодорожники ремонтували дорожнє полотно. Під час виконання робіт працівники встановили знаки - "дорожні роботи" та "обмеження швидкості".

Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річний водій вантажного автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль дорожньої служби.

Водія вантажного автомобіля затримали в процесуальному порядку статті 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.

Як повідомлялось, вночі водій не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку у місті Жовква Львівської області. Внаслідок аварії загинув водій та троє пасажирок.

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