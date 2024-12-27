Біля ТЦК у Житомирській області стався теракт: що відомо (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України та СБУ.

Так, повідомлення про подію надійшло до поліції близько 15:30 від чергового місцевого ТЦК. На місці працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області та Бердичівського райвідділу поліції, вибухотехніки і криміналісти.

Вже на місці НП поліцейські знайшли сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок, та мобільний телефон.

"На щастя, він не здетонував. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого, ймовірно, відбувалася відеотрансляція й інші речові докази", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні теракту біля ТЦК у Житомирській області (npu.gov.ua)

Затримання головного підозрюваного

В області одразу було введено спеціальну поліцейську операцію для затримання підозрюваних. Про розшук також були сповіщені правоохоронці з сусідніх регіонів.

"Вже за кілька годин у Житомирі було затримано одного з підозрюваних - 41-річного раніше неодноразово судимого за незаконне поводження з наркотиками та крадіжки, уродженця Донецької області", - розповіли у поліції.

Патрульні поліцейські затримали його у маршрутному автобусі, що прямував до Києва.

Підозрюваний діяв не сам

Пізніше правоохоронці з'ясували, що йому допомагала 23-річна жителька Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини.

"Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Її розшукали та затримали. За наявною інформацією, спільники організували теракт під керівництвом російських кураторів", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні теракту біля ТЦК у Житомирській області (t.me/SBUkr/13649)

Після зустрічі зі спільнецею, як пише СБУ, зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Відійшовши на "безпечну" відстань, терорист дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.



"Для звітності перед куратором чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу. За збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили у спецслужбі.

Досудове розслідування проводять слідчі УСБУ в Житомирській області за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) КК України. Нині вирішується питання про обрання спільникам запобіжних заходів. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.